La frecciata contro la D’Urso: “Lì il seno record…”

E’ scontro aperto tra Cristina Parodi e Barbara D’Urso: la conduttrice di Domenica In ha lanciato una vera e propria frecciatina contro la concorrente di Domenica Live, mettendo di fatto a confronto due modi di fare televisione, a suo dire, profondamente diversi. E la Parodi non si è certo risparmiata: solo qualche settimana fa, parlando in diretta a Tv Talk, aveva sottolineato, “Loro il seno record, noi Piero Angela. Non si può fare un paragone”. La giornalista e conduttrice Rai, nel corso di un’intervista a Io Donna, ha alzato il tiro aggiungendo nuovi dettagli sulle differenze tra lei e la D’Urso.

La frecciatina a Barbara D’Urso

“Se la mettiamo sugli ascolti – ha sottolineato – a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede. Certo, dall’altra parte – ha spiegato, entrando nel merito della ‘sfida domenicale’ – su Canale 5, la D’Urso viaggia con uno share ben diverso. Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… detto che io, una tv urlata, non saprei nemmeno farla”.

Cristina Parodi, nessun litigio con Benedetta

La Parodi ha inoltre smentito qualsiasi litigio con la sorella Benedetta, rivendicando inoltre la buona riuscita del suo programma che ha definito “curato ed elegante” e che, ha specificato, “di sicuro risponde alle richieste della Rai, che ci chiede intrattenimento da servizio pubblico, con valori, sentimenti, qualità”, cercando così di mettere a tacere le critiche nei suoi confronti e concentrate in particolare sul tipo di impostazione data al suo prodotto televisivo.

Daniele Orlandi