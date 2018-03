L’addio al fisico teorico che ha rivoluzionato la cosmologia – VIDEO

Migliaia di persone sono scese in piazza per rendere omaggio al famoso fisico teorico Stehen Hawking, deceduto nella sua abitazione il 14 marzo scorso. Hawking, morto all’età di 76 anni, era notoriamente un ateo, ma i suoi figli (Lucia, Robert e Tim n.d.r.) hanno scelto la chiesa della prestigiosa università di Cambridge, la “St. Mary the Great” per dare il loro addio al padre.

“La vita e il lavoro di nostro padre hanno significato molto per molte persone, sia religiose che non. Così, il servizio funebre sarà sia partecipativo e tradizionale, riflettendo l’ampiezza e la diversità della sua vita. Al ‘Trinity College’ seguirà un ricevimento privato. Anche se si tratta di un evento privato, con circa 500 persone fra amici e parenti, la folla si è riuniti per guardare il corteo funebre.”

Gli omaggi da tutto il mondo

In molti hanno parlato per rendere omaggio non solo ad uno scienziato incredibile, ma anche ad un uomo incredibile che ha ispirato molte persone, soprattutto quelle che vivono con disabilità.

Le bandiere di ‘Gonville’ e ‘Caius College’, ‘Cambridge’, ‘Trinity Hall’, ‘Cambridge’ e ‘University College’, ‘Oxford’ sventolano a mezz’asta in onore del professor Hawking. Innumerevoli i tributi giunti da tutto il mondo, dalla Regina alla NASA, che riflettono il suo enorme impatto come fisico e come fonte d’ispirazione, nel suo rifiuto di arrendersi di fronte alla sua ‘malattia degenerativa dei motoneuroni’ che lo ha reso paralitico.

Mario Barba