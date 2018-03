Morte Frizzi, oggi Rita Dalla Chiesa lo ricorderà ad ‘Amici’

‘Amici’ andrà in onda oggi. Sarà presente Rita Dalla Chiesa, sotto invito personale di Maria De Filippi, per omaggiare la morte dello storico conduttore Fabrizio Frizzi. La conduttrice, ex moglie di Frizzi e grande amore della sua vita, lo ricorderà nell’apertura dell’appuntamento pomeridiano del talent show.

Rita Dalla Chiesa sarà presente ad Amici su richiesta di Maria De Filippi

Sarà un momento molto commovente e toccante, che racchiuderà tutto il sincero amore affetto che si sta stringendo attorno alla famiglia di Frizzi. Il conduttore ha lasciato una grande eredità, proprio come il nome del programma che conduceva ogni giorno su Rai Uno a ora di cena, facendo compagnia a milioni di italiani con la sua simpatia.

La Dalla Chiesa e Frizzi non avevano mai smesso di vedersi

Rita Dalla Chiesa, fino ad ora, non si era ancora pronunciata sulla scomparsa di Frizzi, chiusa nel suo dolore per la perdita sì dell’ex marito, ma anche di un amico. I due erano rimasti in buoni rapporti e non avevano mai smesso di frequentarsi. Domani, la Dalla Chiesa parlerà per la prima volta di come ha vissuto il lutto. Siamo sicuri che spenderà delle parole magnifiche per l’ex marito, come ha sempre fatto, nonostante il divorzio burrascoso e la rottura.