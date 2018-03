Violenta tromba d’aria si abbatte sulle case, danni molto gravi

Almeno 49 abitazioni danneggiate

Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco e alla protezione civile e danni ingenti. E’ il terribile epilogo di una violenta tromba d’aria che si è abbattuta su alcuni comuni del Pisano, scoperchiando tetti e sradicando alberi. Non è chiaro al momento se si sia trattato effettivamente di una tromba d’aria o di un fenomeno similare noto come downburst: ciò che è certo è il fatto che Ghezzano e Colignola, due frazioni del comune di San Giuliano Terme, sono state investite dalla furia del vento che ha danneggiato almeno 49 abitazioni, strappando via le tegole e le gronde poi cadute a terra su strade e giardini.

Ma anche decine di alberi sono stati letteralmente abbatuti dalla violenza della tempesta e sono innumerevoli le automobili danneggiate. Per ragioni di sicurezza è stata immediatamente disposta la chiusura del cimitero di Ghezzano ma non solo: il tetto del centro profughi lungo la via Provinciale Vicarese è stato scoperchiato e per questo ne è stata ordinata l’evacuazione.

Fulmini e grandine in varie zone della Toscana

Coinvolti anche i treni regionali a lunga percorrenza, molti dei quali hanno subito ritardi fino ad un’ora: oltre al vento infatti anche i fulmini hanno creato non pochi problemi in Versilia, danneggiando alcune centraline elettriche della ferrovia a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Tra Pisa e San Giuliano è anche caduta la grandine che, insieme alla tromba d’aria, ha provocato danni per migliaia di euro. L’amministrazione comunale di San Giuliano si è prontamente mobilitata per aiutare tutte le persone coinvolte, alcune delle quali hanno dovuto abbandonare le abitazioni a causa dei seri danni provocati dall’improvvisa ondata di maltempo.

