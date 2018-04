Crolla un hotel, almeno 10 morti: si scava sotto le macerie per trovare sopravvissuti 

Un hotel è crollato a Indore, nell’India Centrale, seppellendo sotto le sue macerie numerose persone ed uccidendone almeno dieci.

Indore è a quasi 900 chilometri a sud di New Delhi e l’albergo in questione aveva 25 stanze, vicino alla stazione.

Probabilmente l’hotel era costruito con materiale non scadente e senza rispettare le norme basilari.

Il fatto è avvenuto la sera di sabato 31 marzo, almeno 4 persone sono rimaste uccise nel crollo, che è avvenuto – secondo il racconto dei testimoni – dopo che un’auto si è schiantata contro uno dei pilastri che sorreggevano l’edificio.

L’albergo, a quel punto, è crollato miseramente su sè stesso. Alcune delle macerie della struttura sono cadute su un complesso residenziale vicino e hanno intrappolato delle persone lì presenti.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono rapidamente giunti i soccorsi e la polizia. I soccorsi scavano sotto le macerie per cercare di estrarre quante più persone possibili da sotto i residui. Per ora la polizia non sa quante persone si trovassero nell’albergo quando esso è crollato, i soccorsi proseguono alla ricerca di sopravvissuti.

I soccorritori hanno lavorato tutta la notte con motoseghe ed altri attrezzi improvvisati per estrarre le persone intrappolate. Dieci persone sono state estratte vive. Sotto le macerie ce ne potrebbero essere ancora cinque.