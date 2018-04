L’oroscopo di Paolo Fox: anche a Pasqua le sue previsioni astrali in onda su Rai2

La classifica di Paolo Fox: dal 12esimo al settimo posto

Anche nella domenica di Pasqua non è mancato l’appuntamento con la consueta messa in onda di “”, noto programma di intrattenimento proposto da. Intorno alle 12:30 ha avuto inizio, come al solito, lo spazio dedicato all’. Il noto astrologo ha parlato di come i segni zodiacali si approcceranno con la prima settimana del mese di aprile, invitando sempre i telespettatori

Come andrà la prima settimana di aprile secondo gli astri? In fondo alla classifica troviamo Bilancia (12° posto), Ariete (11° posto) e Capricorno (10° posto). I tre segni, in generale, hanno vissuto pesantemente l’ultimo periodo (marzo particolarmente pesante per Bilancia e Capricorno soprattutto). L’oroscopo di Paolo Fox promette un recupero.

Le posizioni dalla 9 alla 7 sono state occupare rispettivamente da Leone, Acquario e Pesci. Per tutti gli amici del segno del Leone si prospettano una primavera ed un’estate molto buone, ma nell’immediato dovranno affrontare problemi in amore. L’Acquario, anche lui agitato nei sentimenti, vive un periodo pesante che è meglio lasciar passare senza agire. Dovranno agire, invece, i Pesci e portare avanti dei progetti che sono in cantiere.

La classifica di Paolo Fox: dal sesto al primo posto

Dal 6° al 4° posto troviamo Sagittario, Cancro e Scorpione. Il Sagittario ha un cielo molto favorevole, con possibilità di offerte in estate ed autunno. Gli amici del cancro hanno sofferto la pesantezza del mese di marzo, soprattutto per la distanza da una persona amata, ma adesso è in recupero e le stelle promettono una primavera da protagonista (evitando, però, le polemiche). Vola letteralmente lo Scorpione, che è lanciato nel mondo del lavoro, con possibilità di buone situazioni ad aprile e maggio. Vacilleranno le relazioni poco solide.

Sul podio troviamo, infine, Gemelli, Toro e Vergine. I Gemelli, se single, avranno la possibilità di trovare l’anima gemella ad aprile e maggio. Il Toro avrà delle ottime possibilità nel lavoro, con nuove possibilità che porteranno denaro, e più tempo da dedicare agli affetti famigliari. La Vergine, al primo posto dell’oroscopo di Paolo Fox, ha un cielo stupendo per l’amore: ci sono matrimoni in vista per gli amici del segno.

Maria Mento