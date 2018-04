Pesce d’aprile, ecco gli scherzi migliori del 2018 e non solo

Pesce d’aprile, gli ultimi scherzi che fanno tendenza

Ilcoincide con la domenica di. Sul web, intasato soltanto da immagini e da auguri pasquali, il pesce d’aprile è stato poco nominato dagli utenti. Proprio per evitare che il più famoso giorno dell’anno dedicato agli scherzi passi in sordina, in molti hanno pensato di anticipare e di far iniziare a giraregià qualche giorno prima.

Si chiama smartshoephone ed è l’ultima invenzione di T-mobile, operatore di telefonia americano. Si tratta di una particolare scarpa in grado di rivoluzionare il nostro futuro, fungendo anche da smartphone. La scarpa, che si ricarica con i lacci, è dotta di schermo scorrevole, speaker integrati nella suola e software che tengono costantemente aggiornati sul traffico e su altre news. La smartshoephone è la protagonista di un video pubblicitario caricato su Youtube da John Legere eo di T-mobile) in data 29 marzo. Un altro scherzo a dir poco succulento è stato pensato per i suoi clienti da Burger King. La nota catena di fast food ha lanciato l’idea dell’hamburger al cioccolato: il Chocolate Whopper. Gli ingredienti sono davvero golosi: salsa al lampone, anelli realizzati in cioccolato bianco, pane al cioccolato e burger di cioccolato alla griglia. Peccato che, nella pubblicità ideata per presentarlo, il coming soon sia seguito dalla parola “forse”. All’hamburger al cioccolato può essere abbinata una speciale birra che permette di imparare a parlare le lingue straniere. L’App Duolinguo ha lanciato (per scherzo) la birra Brewolingo, disponibili in quattro diversi gusti. Tra le lingue che sarà possibile imparare soltanto ubriacandosi ci sono cinese ed indiano. La Chegg Inc, che si dedica all’apprendimento tramite piattaforma online, ha invece lanciato l’idea di un cuscino che aiuta il cervello a studiare anche durante il sonno. Metodo assicurato per essere sempre preparati senza doversi far venire la gobba sui libri.

Pesce d’aprile, gli scherzi più belli dell’anno passato

Anche Alcuni degli scherzi del pesce d’aprile 2017 sono destinati a rimanere a lungo nella storia. Tra gli scherzi più belli dell’anno scorso ricordiamo quello ideato dalla Rio Mare, che ha lanciato il famigerato Grissino Rio Mare, cavalcando l’onda del famoso spot pubblicitario in cui si parla del tonno che si taglia con un grissino. Come non ricordare, poi, lo scherzo firmato Ikea e relativo alla nascita di Flikea, una nuova compagnia aerea. Per finire, ci fa piacere ricordare un finto scoop veramente profetico è quello lanciato l’anno scorso dal Daily Mail: la finta notizia del matrimonio segreto tra il principe Harry e Meghan Markle, fuggiti a Las Vegas per l’occasione. Le foto del matrimonio sono state realizzate utilizzando un sosia del principe.

Maria Mento