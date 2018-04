Tragedia a Pasqua: sbalzata in strada dopo un frontale, ragazza di 21 anni muore travolta da un’auto

Tragedia la notte di Pasqua, 21enne muore, 5 feriti

Morire a soli 21 anni, la notte di Pasqua. E’ questo il tragico destino di Carmela Iorlano, 21 anni, originaria di Napoli ma residente a Ravenna e deceduta a Ravenna questa notte nel corso di un terribile incidente stradale. Lo schianto è avvenuto sulla via Reale, lungo l’Adriatica, all’incrocio con via Bagarina. Un violentissimo frontale con tre auto coinvolte, cinque feriti dei quali due gravi, e la povera 21enne che non ce l’ha fatta.

I feriti sono stati portati in tre diversi ospedali a Lugo, Ravenna e Cesena, dopo l’intervento dell’elicottero.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Nissan Micra stava entrando sulla strada Adriatica, ed è stata colpita da una Civic.

La ragazza – che probabilmente non indossava la cintura – è stata sbalzata dal tremendo urto in mezzo alla strada e quindi è stata travolta da una terza auto che stava sopraggiungendo in quel momento, un Fiat Doblò che non è riuscita ad evitarla. Una dinamica terrificante che non ha lasciato scampo alla povera Carmela.

Per lei inutile ogni tentativo di salvataggio: i soccorsi l’hanno dichiarata deceduta sul posto.

Sul luogo del violento schianto la polizia stradale di Lugo e polizia municipale di Ravenna.

