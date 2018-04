Ecco come i bagagli vengono trattati negli areoporti in Giappone – VIDEO “SHOCK”

Ecco come i bagagli vengono trattati negli areoporti in Giappone – VIDEO...

“Shocking video reveals how baggage handlers deal with luggage in Japan”: con questo titolo il tabloid inglese ‘Metro’ ha introdotto ai propri lettori le immagini di come i bagagli dei passeggeri che transitano per la terra del Sol Levante vengono trattati.

Un trattamento di lusso:

“Lontani dal trattamento violento che molti di noi sono arrivati ad aspettarsi quando i nostri preziosi bagagli arrivano a destinazione, in Giappone li puliscono per te. Davvero! Qualcuno sta in piedi e pulisce i tuoi bagagli mentre passano sul nastro agli arrivi. Nel filmato condiviso sui social media uno dei lavoratori dell’aeroporto pulisce teneramente ogni valigia mentre arriva sul nastro meccanico con un panno bianco”, scrive il sito britannico.

Un esempio di grande civiltà ed ospitalità (forse anche eccessivo) che nei nostri aeroporti possiamo solo immaginarci.