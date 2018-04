Pasquetta tragica: bimba cade nel vano motore di una barca e muore

. Una bambina di sei anni è morta dopo essere caduta all’interno del vano motore della barca posseduta dal nonno. L’incidente ha avuto luogo questa mattina, intorno alle ore 10:30, in località Lezzeno (sul lago di Como).

L’incidente e la dinamica poco chiara

L’incidente è avvenuto presso il cantiere nautico Matteri. L’imbarcazione incriminata è un motoscafo che in quel momento si trovava in acqua- ma a pochi metri dalla riva- con i portelloni del vano motore aperti. Sebbene la dinamica dei fatti non sia ancora del tutto stata accertata, pare che uno dei due portelloni si sia improvvisamente chiuso. Nel chiudersi ha colpito la bimba che è finita dentro. Per la piccola non c’è stato nulla da fare; trasportata d’urgenza all’Ospedale di Brescia, tramite elisoccorso, è morta nel primo pomeriggio. La bimba sarebbe morta per aver battuto violentemente la testa contro gli ingranaggi disposti nel vano motore dell’imbarcazione, procurandosi così un trauma cranico che le sarebbe stato fatale. Il nonno si trova, comprensibilmente, in stato di forte shock.

Maria Mento