Scooter si schianta contro un auto all’incrocio: 26enne sbalzato via, è morto

Perdere la vita a soli 26 anni a causa di un incidente stradale. E’ accaduto, la sera di Pasqua, a Capannori, comune di oltre 46mila abitanti della provincia di Lucca: la vittima è Davide Surace che, in sella al suo scooter, ha violentemente impattato contro un’automobile. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra le vie Vecchia Pesciatina a Lunata e dell’Ave.

Incidente auto-moto, il 26enne sbalzato contro il cofano

Le condizioni del 26enne sono apparse sin da subito molto gravi a causa del violentissimo impatto. Il ragazzo infatti è stato letteralmente sbalzato via dal motorino, andando a finire proprio sul cofano ed il parabrezza del veicolo, una Fiat Punto guidata da un uomo residente a poca distanza dal luogo dell’incidente; il conducente del mezzo coinvolto nel sinistro ha immediatamente dato l’allarme ed in pochi minuti sono arrivate in loco le ambulanze della Misericordia di Capannori e di Altopascio; i soccorritori hanno fatto di tutto per provare a tenere il 26enne in vita praticando tutte le possibili manovre di rianimazione, salvo poi constatarne, quando ormai non c’era più nulla da fare, il decesso.

Nulla da fare per Davide Surace

Davide è morto poco dopo, durante il traserimento in ospedale, al pronto soccorso del San Luca. Secondo i residenti si tratta di una tragedia annunciata: da tempo infatti l’incrocio pericoloso viene segnalato da chi abita nella zona all’amministrazione comunale di Capannori. Intanto l’automobilista, atto dovuto in casi come questo, sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Le indagini, forti dei rilievi raccolti dalla polizia sul luogo dell’incidente, cercheranno di accertare chi effettivamente abbia provocato l’incidente mortale e per quali ragioni.

Daniele Orlandi