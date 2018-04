Juventus – Real Madrid in chiaro: ecco come sintonizzare canale 20

Juventus-Real Madrid in chiaro, ecco come vederla

C’è grande attesa per gli appassionati di calcio per l’incontro valido per i quarti di finale di Champions League Juventus-Real Madrid. A differenza delle altre partite di quest’anno della Juve, quella con i campioni in carica del Real sarà trasmessa in chiaro, permettendo a tifosi e gufatori di professione di vedere uno degli incontri più interessanti di questa competizione europea.

Il premio per i tifosi italiani è stato concesso da Mediaset in occasione della promozione del nuovo canale Mediaset 20, rete tv che occupa le frequenze prima spettanti a ‘Rete Capri‘. Che si tratti solamente di una promozione lo si capisce dal fatto che il canale è stato programmato per ospitare principalmente serie tv e film, il che rende l’incontro un mero espediente per far conoscere il nuovo canale ai telespettatori.

Juventus-Real Madrid, come sintonizzare il nuovo canale Mediaset

In base al tv che avete in casa è probabile che il canale non si sia sintonizzato automaticamente. In questo caso (anche se da televisore a televisore la procedura può cambiare) vi basta andare sul menu del vostro dispositivo e sintonizzare “manualmente”(si fa per dire) la nuova frequenza. Generalmente basta schiacciare il tasto “menu”, selezionare in seguito “impostazioni”, quindi scegliere “sintonizza canali” oppure “aggiorna Canali”. Dopo qualche minuto la vostra lista canali sarà aggiornata e ( a meno di problemi con il segnale stesso) il canale a vostra disposizione.

Vi ricordiamo che l’appuntamento con la rivincita della finale di Cardiff (l’anno scorso la Juventus perse per 3 a 1) verrà trasmessa a partire dalle 20.45. La speranza del nostro calcio (e anche di molti tifosi che non vengono obnubilati dall’odio verso la Juve) è che i bianconeri possano disputare una partita di grande livello ed eliminare il Real due volte campione in carica.

FS