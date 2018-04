La moglie di Conti ed il messaggio strappalacrime a Carlotta Mantovan

Il messaggio della moglie di Conti a quella di Frizzi

E’ passata una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, deceduto a causa di un’emorragia cerebrale, e ancora oggi il senso di vuoto lasciato dal conduttore influenza gli umori del web, specialmente dopo il bel messaggio di vicinanza che Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha scritto a Carlotta Mantovan su Instragram.

La moglie del conduttore toscano ha infatti condiviso un immagine raffigurante un grande cuore rosso stretto con cura da due mani, sotto la quale ha scritto: “In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio, conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene”. Parole che suscitano malinconia, ma che infondono un pizzico di serenità in un momento in cui la Mantovan ne ha veramente bisogno.

L’amicizia tra Fabrizio Frizzi e Carlo Conti

Il rapporto quasi fraterno tra il compianto conduttore Rai e Carlo Conti era ben noto a tutti e si era visto anche quando, lo scorso novembre, il collega toscano aveva accompagnato Frizzi nel suo ritorno in tv post ictus. A riconferma della stima che questo provava nei confronti dell’amico appena deceduto c’è quella bellissima lettura fatta durante il funerale con al fianco Antonella Clerici (altra grande amica di Fabrizio). Non sorprende, dunque, che anche la Vaccaro e la Mantovan in questi anni di conoscenza abbiano imparato a volersi bene e stimarsi, come dimostrano le parole di conforto che la moglie di Conti ha regalato all’amica.