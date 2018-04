Muore un mese dopo la laurea: la tragedia di Pasquetta di Carla, morta a 26 anni

E’ stata una pasquetta drammatica anche in Sicilia: nel ragusano – sull’ex strada provinciale Marina di Ragusa-Donnalucata – un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo, rovinando a terra. Per la passeggera – Carla Barone, 26enne di Ragusa – non c’è stato nulla da fare: la ragazza è morta sul colpo mentre per il conducente del mezzo solo qualche ferita (oltre al trauma di indicibile portata).

Carla Barone era una giovane ragazza che sognava di fare la graphic designer e solo un mese fa si era laureata all’Accademia di Belle Arti di Catania, che l’ha voluta ricordare così – attraverso una nota diramata dal Direttore: “L’Accademia tutta si stringe al dolore della famiglia Barone. Non è mai pienamente comprensibile la morte, ma quando arriva da giovani è difficile non pensarla irreale o ingiusta. L’Accademia tutta, dal Direttore, i docenti gli studenti partecipa al dolore di familiari e amici per la scomparsa di Carla Barone, recentemente diplomata al biennio specialistico in graphic design nella nostra istituzione, a pieni voti”.