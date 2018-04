Si filma mentre picchia il cane a morte nella sua auto: la crudeltà è in diretta – VIDEO

Il comico denuncia la violenza sul cane

Dopo che il comico Ricky Gervais lo ha pubblicato denunciandone la violenza, il video in cui un uomo seduto in macchina colpisce con violenza un cane indifeso ha fatto il giro dei social diventando virale e generando reazioni di disgusto e disapprovazione nel intero web. Nel post l’attore britannico non usava mezzi termini per criticare il comportamento dell’uomo: “Chi è questo sporco, sub umano figlio di t…a?, si chiedeva Gervais che poi richiedeva il supporto della rete per individuare e far arrestare l’uomo: “Sicuramente qualcuno lo conosce? Questo video è fo…e orribile in ogni caso e mostra un bellissimo cane che viene picchiato, nel caso non lo voleste guardare”.

La condivisione del video, la pubblica condanna e l’arresto

In poche ore migliaia di utenti Twitter hanno visualizzato, commentato e condiviso il filmato al fine di rintracciare qualcuno che conoscesse l’autore delle violenze. Ad interessarsi attivamente della vicenda è stato un gruppo animalista ‘Protect Allwildlife‘ che ha prima denunciato il video alle autorità e poi condiviso gli aggiornamenti sulla vicenda informando gli utenti che i colpevoli, sia l’uomo che colpiva il cane che quello che filmava divertito la scena sono stati arrestati per maltrattamento sugli animali. Purtroppo però, il povero cane non è stato tratto in salvo in tempo visto che la stessa associazione ha scritto: “Malauguratamente sembra che l’innocente cane sia morto”.