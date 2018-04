Tragico incidente in autostrada: camion di ribalta, muore un elefante

Camion da circo coinvolto in un incidente

Tragico incidente stradale sull’autostrada che conduce ad Albacete, all’altezza di Pozo Caada, nella regione di Murcia, nel sud della Spagna. Un camion del circo locale stava procedendo sulla strada ad alta percorrenza quando all’altezza di una curva il container con dentro cinque elefanti si è ribaltato facendo precipitare fuori dal mezzo i mammiferi.

Il bilancio dell’incidente è stato molto pesante, uno degli elefanti (il più vicino alla fine del camion) è voltato fuori dall’autostrada andando a sbattere contro le barriere che delimitano l’asfalto, quindi si è fermato contro un cartellone pubblicitario ed è morto nell’impatto. Altri due sono rimasti gravemente feriti. Il camion si è ribaltato ed è finito di traverso bloccando le due corsie dell’autostrada. Per fortuna nessuna delle auto che giungeva sul posto in quel momento è stata coinvolta nell’incidente che sarebbe stato altrimenti fatale.

Operazioni di soccorso e dinamica dell’incidente

Molto lunghe le operazioni di soccorso degli animali, trasportati su un altro mezzo con una gru per essere portati da un veterinario per le cure, e quelle di rimozione del veicolo. Non è chiara quale sia stata la causa dell’incidente, si pensa che il peso trasportato dal camion fosse eccessivo e che il conducente abbia preso la curva ad una velocità eccessiva causando in questo modo il ribaltamento del camion.