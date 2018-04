Fanno irruzione nella sala slot e parte una sparatoria. Due persone rimaste uccise

Una rapina alle slot machines di un esercizio commerciale è finita in tragedia. E’ accaduto questo pomeriggio a Caravaggio, piccolo comune in provincia di Bergamo. Alla sala di slot-machines Gold-Cherry, situata in via Treviglio (lungo l’ex statale Padana Superiore, ndr), sembrava una giornata come un’altra, quando ad un certo punto hanno fatto irruzione due rapinatori, intenzionati a saccheggiare il locale.

Per cause ancora da chiarire, la rapina è sfociata in una sparatoria, dove sono rimaste uccise due persone. Stando alle prime informazioni fornite dai media locali, pare che i due ladri siano poi fuggiti a bordo di una Renault Clio.

Non si esclude la pista passionale

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Treviglio, oltre alla polizia locale, due ambulanze e un’automedica. Dalle prime informazioni emerse, sembra che le due persone decedute all’interno del locale siano un uomo e una donna, una coppia di 51 e 40 anni, che si trovava nel locale al momento della rapina. Tra le ipotesi della sparatoria non si esclude quella del delitto di natura passionale, ma al momento le forze dell’ordine non hanno rilasciato dichiarazioni in tal senso.

I militari hanno già reperito le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. I colpi sparati dall’arma da fuoco sarebbero quattro.