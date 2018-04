Inciampa e finisce sui binari, Beatrice muore a soli 15 anni

Tragico incidente alla stazione di Porta Susa a Torino

Come ogni mattina 10 studenti del liceo musicale ‘‘ disi era riunito al binario 4 della nuova stazione di Porta Susa per raggiungere l’istituto dopo le vacanze pasquali. Poco prima dell’arrivo del treno (il regionale per Milano 2005), però,(15 anni appena) è inciampata ed è finita sui binari.

Immediatamente si è generato il panico, con i compagni di classe che hanno cominciato ad urlare per attirare l’attenzione e chiedere aiuto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per 2 ore nel tentativo, malauguratamente vano, di salvare la vita della giovanissima Beatrice. Dopo aver sentito i ragazzi presenti al binario, la Polizia Ferroviaria sta indagando sull’accaduto per chiarire se si è trattato di un incidente o meno. A tale scopo sono stati sequestrati i filmati delle telecamere di sicurezza della stazione.

Il dolore per la morte di Beatrice, annullata l’inaugurazione del Ponte Unione Europea

Un’insegnante arrivata poco dopo l’incidente sul binario ha raggiunto l’istituto e comunicato al preside Giuseppe Graziano la tragica notizia. Questo ha quindi indetto una riunione straordinaria in Aula Magna per informare gli studenti della morte della loro coetanea. Intervistato dai media locali ha poi dichiarato: “Ogni mattina un gruppetto di ragazzi torinesi prende quel treno per raggiungere il liceo. Il nostro istituto è frequentato da studenti provenienti da tutta la regione e dalla Valle d’Aosta. Ho sentito una nostra docente che è arrivata sul posto poco dopo l’incidente. I ragazzi che si trovavamo sulla banchina sono stato sentiti dalla polizia ferroviaria, aspettiamo di sapere cosa è successo”.

Appresa la triste notizia, il consiglio comunale di Torino, su richiesta del presidente Fabio Versaci, ha deciso di annullare l’inaugurazione del Ponte Unione Europea prevista per la giornata di domani, proprio nei pressi della stazione di Porta Susa.