Pomeriggio di paura al Nord. Scontro frontale tra un furgone e un SUV

, che per fortuna non ha causato conseguenze irreparabili per i malcapitati. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Capiago Intimiano, in via Olmeda. A schiantarsi frontalmente sono stati un furgone e un SUV.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I due veicoli stavano procedendo in direzione opposta: in prossimità di una curva, per cause ancora da chiarire, il furgone e il SUV si sono scontrati.

Ad un primo sopralluogo da parte dei soccorritori, le condizioni dei conducenti erano apparse gravi. Alla guida del furgone c’era un ragazzo di 23 anni, mentre il SUV era guidato da una donna di 55 anni. Fortunatamente sia il giovane che la 55enne hanno riportato solo ferite lievi e qualche contusione. Oltre all’ambulanza e all’automedica è stato richiesto anche l’invio dell’elicottero. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Diversi disagi alla circolazione.