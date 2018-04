Accoltella il ladro che si è introdotto in casa, pensionato arrestato per omicidio

Accoltella il ladro che si è introdotto in casa, pensionato arrestato per...

Pensionato accusato dell’omicidio di un ladro

Ci sono ancora alcuni dubbi sulla dinamica di quanto accaduto nell’appartamento di un pensionato di 78 anni ieri pomeriggio in Hither Green Road, parte sud est di Londra. L’uomo è stato infatti arrestato con l’accusa di omicidio dopo che due ladri avevano fatto irruzione in casa sua e che lo stesso accusato ha chiamato la polizia ed i soccorsi. Secondo gli investigatori, infatti, è stato proprio l’anziano a colpire mortalmente uno dei due uomini entrati in casa sua per una rapina, ma non sono chiari i dettagli di quanto accaduto.

L’ingresso in casa dei ladri e la reazione violenta del proprietario

Secondo quanto riferito ai media britannici, i due si sono introdotti nell’appartamento scassinando la serratura. Il rumore ha attirato il proprietario di casa verso l’ingresso della casa, e quando i due ladri lo hanno visto lo hanno minacciato con un cacciavite. In seguito all’incontro, uno dei due ladri ha portato il proprietario di casa in cucina, mentre l’altro è salito al piano di sopra per rovistare tra i cassetti in cerca di denaro ed oggetti preziosi. In queste condizioni, secondo la ricostruzione, l’anziano avrebbe reagito all’uomo che lo minacciava il cacciavite colpendolo a morte. Sulla ricostruzione rimangono però alcuni dubbi: come avrebbe fatto il pensionato ad eludere la guardia del ladro (un uomo di 40 anni più giovane)? Con cosa l’avrebbe colpito? Con un coltello o con lo stesso cacciavite con il quale lo minacciava?

A queste domande verrà data una risposta dopo l’esame sul corpo del ladro assassinato e sugli oggetti contundenti presenti nella cucina dell’uomo. L’uomo colpito, infatti, è stato portato d’emergenza all’ospedale ma è morto poco dopo il ricovero. Si tratterebbe dunque di un eccesso di difesa personale, anche se per come si sarebbero svolti i fatti si potrebbe dedurre che si è trattato di un omicidio accidentale.