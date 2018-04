Sniffare preservativi: la nuova follia del web può essere letale

Ultimamente le mode dei giovani lasciano sempre più senza parole., come quella che sta caratterizzando l’ultimo trend negli USA, che sta già facendo il giro del web.

La sfida, in sostanza, consiste nello srotolare un comune profilattico, inserirlo nella narice e.. inalarlo, finchè non viene tirato fuori dalla bocca. Questa nuova pratica si chiama condom snorting, che vuol dire letteralmente “inspirare il preservativo”.

Un “gioco”, come riferiscono alcuni esperti, assolutamente da evitare, in quanto potrebbe comportare rischi enormi per la salute. Il condom, infatti, potrebbe essere inghiottito, provocando soffocamento. Inoltre, non va dimenticato che le sostanze che compongono il condom sono tossiche e già in passato una donna aveva subito un collasso del polmone proprio perchè aveva inalato un profilattico (anche se quella volta avvenne accidentalmente).

L’inalazione del condom arriva qualche settimana dopo l’altra sfida che aveva “incendiato” il web, ovvero l’ingerimento di una capsula di detersivo per lavatrice.