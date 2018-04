Tina e Chicco si sono lasciati? “Ecco la verità sulla fine del matrimonio”

Dopo tanti rumors la separazione tra Tina e Chicco è ufficiale

Era da tempo che i settimanali scandalistici parlavano di una crisi tra Tina Cipollari, opinionista storica di ‘Uomini e Donne‘, e Chicco Nalli, ex tronista, ma fino ad ora non c’era stata una conferma ufficiale. Questo perché la coppia ha tentato in tutti i modi di riparare il rapporto facendo fronte ad una crisi duratura per amore dei tre figli. Ora, però, pare che i due si siano trovati d’accordo che non c’è più nulla da fare e si sono separati ufficialmente con tanto di atto notarile. A diffondere la notizia della separazione sono stati gli stessi protagonisti attraverso le pagine di ‘Dipiù‘.

“Abbiamo concordato la separazione, le divergenze erano troppo profonde”

Sulle pagine del settimanale scandalistico, Chicco Nalli spiega il motivo della separazione con la moglie: “La scelta della separazione è stata concordata da entrambi per divergenze che non si potevano più appianare”. A quanto pare la crisi durava da parecchio tempo e Tina aveva cercato di superarla per il bene dei tre figli, motivo per cui al momento la separazione è vissuta in casa finché il marito non troverà un appartamento vicino alla scuola dei figli: “Sono felice di essere rimasto ancora a casa perché così posso stare vicino ai miei figli”, ha commentato il parrucchiere.

Molti suggerivano che la separazione fosse stata indotta dall’infedeltà di Nalli, ma è la stessa Tina a smentire la voce aggiungendo che: “E’ stata una decisione che ci ha fatto soffrire molto, ma inevitabile. Da un po’ le cose non funzionavano più come avrebbero dovuto”.