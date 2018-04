Vanno a trovare la sorella morente, si schiantano con l’auto. Una non ce l’ha fatta

Una storia che ha dell’incredibile, quella che giunge da Vicenza. Tre sorelle si stavano recando all’ospedale vicentino dove si trovava ricoverata una quarta sorella in fin di vita. Ma quando mancava solo un chilometro alla meta, la vettura sulla quale viaggiavano le tre donne si è schiantata con un’altra auto e un corriere espresso della Bartolini.

Un incidente devastante, che non ha lasciato scampo ad una delle tre sorelle: la vittima è Assunta De Falco, 59 anni, nativa e residente a Vigonza, che si trovava sul sedile posteriore della Y10.

Un’altra sorella ricoverata in Rianimazione

Le altre due sorelle sono rimaste ferite in seguito allo schianto. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare molto per estrarle dalle lamiere della vettura distrutta. Una di loro è in condizioni molto gravi e si trova attualmente ricoverata in Rianimazione nel vicino ospedale San Bortolo.

Proprio nei minuti in cui si verificava il tremendo incidente, la quarta sorella ricoverata nell’ospedale vicentino è deceduta, dopo una degenza molto lunga causata anch’essa da un sinistro. Quando l’ospedale le ha informate del peggioramento delle sue condizioni, le tre sorelle si sono messe in viaggio per recarsi al capezzale della congiunta. Ma il destino le aspettava al varco.

L’autista del camioncino ha riportato solo lievi ferite, mentre il conducente dell’altra macchina, una Peugeot 207, è rimasto illeso.