Il navigatore suggerisce un’inversione a “U”: famiglia sterminata in un incidente

Inversione ad U, poi lo schianto: sterminata una famiglia

Tragedia in Florida, dove una famiglia è stata sterminata dopo un terrificante incidente. Una coppia di Bristol è rimasta uccisa, assieme ai genitori dell’uomo, in un terrificante incidente avvenuto poco fuori dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. La coppia aveva appena visitato, assieme ai genitori di lui che viaggiavano con loro, il centro dedicato all’alta tecnologia, quando la loro berlina Mitsubishi si è schiantata contro un furgone Ford F 250 il cui autista è sotto choc ma ferito in modo lieve.

La dinamica: il navigatore killer

Terribile la dinamica dell’incidente. In sostanza il navigatore della berlina della famiglia ha suggerito un’inversione ad U vicino ad un incrocio molto pericoloso. Il conducente ha obbedito ma nel corso della rischiosa manovra la berlina ha impattato contro il furgone. Tutti gli occupanti della berlina sono morti: i loro nomi erano Adam Stephenson, 30 anni, sua moglie Maryanne, 29, e i suoi genitori, il 66enne Brian Stephenson e la 56enne Sheralyn T. Stephenson.

Il terrificante incidente non ha lasciato scampo alla famiglia. Il conducente del furgone ha detto che si è trovato di fronte l’auto e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

L’unico sopravvissuto della famiglia è il fratello di Adam, che non ha partecipato alla gita.

R.M.