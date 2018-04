Rassegna 5.4. Consiglio di Stato: i sacchetti bio per frutta e verdura si possono portare da casa

Il Giornale Esteri. Austria, verso il divieto del velo: “In difesa delle bimbe a scuola”.

L’Austria ha annunciato di volere vietare l’uso del velo islamico per le bambine negli asili e nelle scuole elementari.

Repubblica Esteri. Lula, niente libertà. I giudici: “L’ex presidente deve andare in prigione”. Condannato a 12 anni.

Repubblica Politica. M5S e Lega senza intesa al Colle: la tentazione di rivotare a giugno.

Consultazioni, apre il Pd, chiudono i 5 Stelle: ma si va verso la fumata nera.

Repubblica Interni. Incendio doloso in un pub del lido: due morti. Vittime forse le stesse persone che danneggiavano il locale.

Il Messaggero Interni: Messina, metà impiegati di un Comune indagati per assenteismo.

Il Messaggero Interni. Il navigatore suggerisce un’inversione a “U”, poi lo schianto: morta famiglia di 4 persone.

Il Messaggero Interni. Corrono in ospedale dalla sorella deceduta, si schiantano: una muore, due sono ferite gravi.

Il Giornale Interni. Sacchetti bio per la spesa, il Consiglio di Stato: “Si possono portare da casa”.

Il Consiglio di Stato ha approvato la richiesta del ministro della Salute, per far portare la casa i sacchetti per frutta e verdura.