Sfonda una vetrina e rischia di morire, parrucchiera gli salva la vita

Uomo viene scaraventato contro una vetrina, parrucchiera gli salva la vita

Louise Campbell, proprietaria del Mistique Hair and Beauty di Birkenhead, nel Merseyside (Inghilterra) stava affrontando una normale giornata di lavoro finché un uomo non ha sfondato la vetrina della sua bottega e lei si è vista costretta a tamponare le sue ferite affinché non morisse. La donna ha detto alle sue clienti di chiamare i soccorsi e nel frattempo ha utilizzato degli asciugamani per tamponare il sangue che usciva dalle ferite e fare pressione affinché non morisse dissanguato.

Quando sono giunti i soccorsi l’uomo aveva perso molto sangue ed era privo di coscienza, ma dopo una corsa in ospedale, due sacche di sangue ed un operazione per ricucire le ferite è stato dichiarato fuori pericolo. La scena dell’eroico salvataggio è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della strada ed i parenti della vittima hanno ringraziato la donna per averlo salvato.

“Ho fatto ciò che ritenevo opportuno, perdeva troppo sangue”

In seguito alla pubblicazione delle immagini, l’intrepida donna è stata intervistata dai media locali ai quali ha spiegato ciò che è successo in quel concitato pomeriggio, partendo da quando ha notato due uomini che camminavano davanti alla sua bottega: “Nessuno dei due stava dando fastidio, ma saltavano all’occhio poiché avevano delle bottiglie di alcol nelle mani”, nulla di insolito, insomma, ma poi è accaduto l’impensabile: “Quando sono tornati indietro li abbiamo sentiti urlare, poi uno dei due è volato attraverso la mia vetrina”.

Lo shock per quanto era accaduto è durato un attimo, il tempo di rendersi conto che l’uomo rischiava di morire: “L’uomo era frastornato e meravigliato, non penso si fosse reso conto di quanto fossero gravi le sue ferite, ma io ho visto il sangue”. L’uomo era incapace di muoversi, così la parrucchiera è uscita con delle asciugamano e gliele ha portate, quindi lo ha appoggiato al muro per poter applicare pressione alle ferite e fermare il sanguinamento: “Non avevo mai fatto una cosa simile -spiega Louise-, non sono un’esperta di salute e sicurezza, sapevo solo che dovevo applicare pressione alle ferite”.

Ecco il video del salvataggio tratto da ‘Metro.co.uk’