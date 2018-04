Terribile schianto sulla A14: incidente fatale per un camionista di 59 anni

Camion sbanda e urta la barriera, nulla da fare per l’autista

Un incidente sulla A14, nel tratto tra Pesaro e Cattolica, è stato fatale per un camionista di 59 anni originario di Andria. L’uomo stava viaggiando per lavoro sul tratto in piena notte quando, intorno alle 2:50, ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad urtare la barriera di separazione delle corsie autostradali. Il camion, di traverso sull’autostrada è stato successivamente colpito da diverse auto che giungevano in quella direzione.

Il tentativo di soccorso e le indagini sull’accaduto

Solo dopo diversi tamponamenti qualche automobilista si è accorto in tempo dell’incidente ed ha bloccato il traffico stradale segnalando l’incidente con le quattro frecce. Sul luogo dell’impatto sono successivamente giunte le pattuglie della Polizia Stradale per delimitare la zona dell’impatto e permettere ai soccorsi di operare. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare e gli operatori del 118 ne hanno potuto solamente annunciare il decesso. Al momento non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, la prima ipotesi è che l’autista del camion possa avere accusato un malore, ma è possibile che si sia trattato anche di un colpo di sonno. Il tratto stradale è rimasto chiuso per tutta la notte per permettere ai Vigili del Fuoco di rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente e pulire l’asfalto dai detriti.