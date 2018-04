Attimi di terrore per i passeggeri di un autobus che stava percorrendo una strada della Romania. Il bus è rimasto bloccato su una stretta strada di montagna, e l’autista stava cercando di liberare il mezzo. Tuttavia, proprio quando era riuscito nel suo intento, il guidatore non è stato altrettanto bravo a fermare il bus, che si trovava ormai in fase di accelerazione. Il mezzo ha tirato dritto contro una scarpata, precipitando nel vuoto.

Fortunatamente il mezzo ha concluso piuttosto presto la sua corsa, dato che la scarsa velocità e soprattutto la presenza di molti alberi hanno fatto sì che il bus potesse arrestarsi quasi subito senza provocare conseguenze irreparabili.

A bordo 28 persone, nessun ferito grave

A bordo, infatti, c’erano 28 passeggeri, tra cui molto giovani, che hanno riportato solo ferite lievi stando a quanto riportato dai media locali. Ma poteva andare molto peggio.

L’incidente è avvenuto domenica 1 aprile nella gola Gradistei, in Romania – nei pressi della città di Brasov, ndr – dove il pullman è rimasto bloccato in una curva in discesa.

Come spesso accade in questi casi, il video della tragedia sfiorata è stato pubblicato su Facebook: il filmato ha raggiunto in poco tempo quasi 2 milioni di visualizzazioni, ed è diventato virale anche attraverso altri canali, come la chat di WhatsApp.