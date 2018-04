Diletta Leotta torna a far parlare di se per uno scatto su Instagram

Diletta Leotta torna a far parlare di se per uno scatto su...

Diletta Leotta posta uno scatto con il fidanzato

In queste ore la bella Diletta Leotta sta facendo parlare di se per una foto pubblicata su Instagram. Questa volta non si tratta di uno scatto in costume che ha scatenato i bollori degli utenti, ma di una foto in compagnia del fortunato compagno Matteo Mammì. La coppia appare elegantissima al centro di un viale d’ingresso di un locale top secret. Il motivo dello scatto? Semplice si trattava del giorno del compleanno del compagno, come sottolinea la stessa Diletta: “Happy Birthday” scritta corredata da un tenero cuore rosso. Insomma la foto è la prima che ufficializza la liason tra la conduttrice ed il dirigente Sky ed è diventata subito virale.

Diletta Leotta ed il caso del profilo rubato

Sin da quando Sky Italia l’ha scelta come volto della Serie B italiana, Diletta Leotta ha cominciato a riscuotere successo tra i fan di calcio e non solo. L’avvenenza della bella presentatrice catanese ha sicuramente fatto la sua parte, ma presto la sua bravura nella conduzione e la competenza dimostrata in ambito calcistico l’hanno fatta apprezzare per qualità non necessariamente fisiche. La sua popolarità è talmente alta tra i supporter delle varie squadre del campionato cadetto che non passa domenica senza che uno striscione le venga dedicato.

Più delicata e sicuramente meno goliardica è stata la notorietà aggiuntiva avuta dal caso del profilo hackerato, violazione che ha portato alcuni filmati e foto private alla mercé di tutti quando sono state condivise sul web creando un vero e proprio caso mediatico. In quel periodo i colleghi di Sky e gli utenti web più intelligenti le hanno offerto il proprio supporto permettendole di superare la bufera mediatica e di ritornare più forte di prima nel ruolo di conduttrice e opinionista.