Elicottero della Marina cade in mare durante l’esercitazione: morto un maresciallo 

Precipita l’elicottero: morto un maresciallo

Tragedia nel Mediterraneo: un elicottero della Marina, coinvolto nell’operazione Mare Sicuro, è caduto in mare nel corso di una esercitazione.

A bordo c’erano cinque militari, tutti sono stati immediatamente tratti in salvo. Uno di loro, il maresciallo Andrea Fazio, purtroppo è morto poco dopo essere stato recuperato nel mare, mentre lo stavano rianimando.

La ricostruzione dei fatti

Secondo il Ministero della Difesa l’elicottero in questione era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina, che stava appunto seguendo l’operazione Mare Sicuro.

Nel corso di una “attività addestrativa notturna programmata” l’elicottero però è precipitato in mare. Le cause dell’incidente ancora non sono conosciute. Subito dopo la caduta del mezzo, si sono immediatamente attivati i soccorsi per i militari che si trovava a borso. Le operazioni di recupero, garantisce lo Stato Maggiore, “sono scattate con immediatezza”. Sono in corso indagini sulla dinamica.

I militari che sono rimasti coinvolti sono stati trasferiti a bordo di Nave Borsini e sono stati curati dai medici.

La Marina intanto ha confermato l’incidente ed il decesso del militare. “Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, C1^cl. Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione” hanno scritto in un comunicato.

