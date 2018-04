Un gesto semplice ma toccante e tale da suscitare la commozione del web. E’ stato il vicedirettore dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, Pietro Caldarella, a raccontare quanto gli è accaduto, con un post su Facebook ed una fotografia che mostra i risparmi che un bimbo di soli 5 anni gli ha regalato insieme ad un messaggio di ringraziamento per aver curato la mamma dal cancro. Poche monete, da cinque, due ed un centesimo che il bambino ha messo in una busta per donarle a Caldarella, l’oncologo che ha deciso di mostrare l’incredibile gesto sui social spiegando di esseresi emozionato molto. “Mi veniva da piangere”, ha confessato, spiegando che “Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro”. In poche ore il post del medico ha ottenuto migliaia di like, commenti e condivisioni.

La madre del bambino era arrivata a Milano dalla Sardegna per una visita di controllo dopo che nel 2017 si è sottoposta ad un’operazione per rimuovere un tumore al seno. Il bambino si è trovato davanti all’oncologo e gli ha donato tutti i suoi risparmi, circa 45 centesimi, dicendogli di utilizzarli per la ricerca, dopo che la madre è uscita dall’incubo del cancro e può dirsi completamente guarita. Oltre ad un bigliettino con il cognome del dottore c’era dunque dell’altro: “La busta pesava e ho capito che non avrei trovato solo una letterina”, ha spiegato Caldarella che ha aggiunto di essersi emozionato e trovato molto imbarazzo per l’inaspettato gesto del bambino, salvo poi, superata l’emozione, rispondergli con, “sei un ometto”. L’oncologo ha poi aggiunto: “Sono 20 anni che faccio il chirurgo. Di storie tristi ne ho viste tante. Ma questo gesto in particolare mi ha commosso. Sono pochi spiccioli, ma il bello è vedere in questi bambini il nostro futuro, fatto di gesti semplici”.

Daniele Orlandi