Lutto per i Teletubbies, Tinky Winky muore a causa di freddo ed alcol

Lutto per i fan dei mitici Teletubbies. E’ morto per ‘alcol ed ipotermia’ Simon Shelton Barnes, star del programma televisivo, noto per aver impersonato Tinky Winky. E’ quanto emerso da un’indagine conseguente ad una serie di test effettati sul corpo del 53enne dai quali è emerso un alto livello di alcol nel sangue poco prima della sua morte, avvenuta a Liverpool lo scorso gennaio. Barnes, che ha interpretato Tinky Winky in quattordici episodi dal 1998 al 2001 potrebbe dunque aver perso la vita a causa di un mix tra elevate quantità di alcol in corpo e temperature molto basse, che potrebbero averlo portato all’ipotermia.

Il ritrovamento è avvenuto il 17 gennaio alle 7.15, quando Simon è stato trovato morto vicino ad un edificio del porto di Liberpool, in un pozzo tra la struttura e la strada. La temperatura durante la mattinata era di soli tre gradi e secondo il medico legale la combinazione di alcol consumato in alte quantità e temperature molto rigide potrebbe averne provocato la morte. Gli amici ricordano Simon, che era ballerino e coreografo, spiegando quanto fosse felice di vestire i panni del noto Teletubbies, nonostante il suo volto non fosse noto al grande pubblico poichè completamente coperto dal pesante costume color viola. Una dei suoi tre figli, Lydia, ha voluto salutarlo così: “ti amo tanto papà, l’uomo più bello del mondo. Per sempre nel mio cuore”.

Daniele Orlandi