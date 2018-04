Sean Penn, scandalo droga in famiglia (con arresto)

Sean Penn è un attore dalla fama e dal talento immenso. Sono tante le battaglie che ha condotto negli anni; di schieramento democratico, ha da sempre cercato di introdurre un certo tipo di ideali nel mondo dello spettacolo, per svecchiarlo un po’ dalle sue convinzioni.

Il figlio di Sean Penn è stato arrestato per droga

Per questo, quando uno scaldalo colpisce una persona così sensibile, ci lascia un po’ perplessi l’annunciazione. È di poche ore fa la notizia dell’arresto del figlio di Sean Penn e di Robin Wright, che pare essere stato sorpreso per possesso di droga. Il fatto sarebbe accaduto in Nebraska, durante un normale controllo a opera dei militari.

Hopper Penn è stato sorpreso con marijuana e anfetamina

Hopper Penn e la sua fidanzata, Uma Von Wittkamp, sono stati arrestati il 4 aprile, da un soldato che li aveva fermati in auto. All’interno di quest’ultima sono stati ritrovati 14 grammi di marijuana e quattro pillole di anfetamina.

La coppia è stata subito condotta nel carcere della contea di Hamilton.

Per ora non si hanno notizie su come abbia reagito Sean Penn, ma auguriamo alla sua famiglia un percorso di riabilitazione per il figlio, che possa ripulirsi dalla droga e, possibilmente, non ricaderci mai più.