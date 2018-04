Tragedia sulla strada per Malpensa. Schianto impressionante, un morto

Ancora una tragedia sulle strade italiane, ancora un terribile incidente che spezza per sempre una vita. E’ accaduto quest’oggi sulla strada statale 336 dir ‘Diramazione per l’aeroporto della Malpensa’, in corrispondenza del km 27,000, nel territorio comunale di Marcallo con Casone, in provincia di Milano.

Uno schianto tremendo, che ha provocato un morto, mentre un’altra persona è stata trasportata con l’elisoccorso in un centro di primo soccorso. Stando alle prime informazioni, il ferito si troverebbe in condizioni gravi.

La vittima è il conducente del furgone

L’incidente ha coinvolto due veicoli. Le cause che hanno portato al terribile scontro sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza.

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, pare che ad essere coinvolti nell’incidente siano state un’auto e un furgone, che si sono schiantati frontalmente. Nel disastro è rimasto coinvolto anche un camion. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e l’elisoccorso. A perdere la vita è stato proprio il conducente del furgone, mentre l’uomo alla guida della Opel Corsa è stato ricoverato in codice rosso.

Al momento, tutta l’arteria è stata chiusa al traffico dei mezzi, che sono stati temporaneamente dirottati lungo la viabilità limitrofa.