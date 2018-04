Bus di una squadra di hockey si scontra con un camion. Morti e feriti gravi

Almeno 14 persone sono morte dopo che un autobus che trasportava una squadra di hockey junior in Canada si è scontrato con un camion. Il bus si stava dirigendo verso il luogo dove si sarebbe svolto il match. Altre 14 persone sono rimaste ferite, tre in modo grave. Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 17:00 (le 23 in Italia) sulla Highway 35, a nord di Tisdale, nella provincia di Saskatchewan.

L’autobus trasportava gli Humboldt Broncos della Saskatchewan Junior Hockey League della città di Nipawin, che avrebbero dovuto disputare una partita di spareggio contro i Nipawin Hawks. Durante il tragitto, il bus si è scontrato con un camion da trasporto. “Ora possiamo confermare che quattordici persone sono morte a seguito di questo incidente”, ha detto la polizia canadese.

Nello schianto anche 14 feriti. “Tre sono molto gravi”

“Le altre quattordici persone sono state trasportate in ospedale con una serie di ferite; tre di queste persone hanno riportato ferite molto serie e sono in gravi condizioni”. Le autorità non hanno ancora fornito le identità delle vittime.

“Faremo quanto è possibile per garantire che le famiglie vengano informate al più presto e che vengano forniti i supporti appropriati ai familiari e alle altre persone colpite da questa tragedia”, hanno poi aggiunto le forze dell’ordine.

Kevin Garinger, presidente della Humboldt Broncos del Saskatchewan Junior Hockey League, ha detto che l’intera comunità è “sotto shock”. Darren Opp, presidente della squadra di hockey di Nipawin, ha dichiarato che lo staff tecnico e i giocatori degli Hawks sono sconvolti dall’accaduto.