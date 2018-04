Camion sulla folla, almeno 3 morti e 30 feriti

Ancora paura terrorismo: un camion sarebbe piombato sulla folla provocando la morte, secondo un primo bilancio, di almeno tre persone. Ma stando a quanto riportato dai media locali si conterebbero oltre trenta feriti; sembra inoltre che l’autore dell’attacco si sia tolto la vita. Sul posto, a Munster, località in Germania, sono accorse decine di squadre della polizia ed un intero quartiere è al momento isolato mentre la stampa sta già definendo l’attacco un “attentato terroristico”.

Attacco terroristico, la situazione

Al lavoro vi sono diversi investigatori che stanno cercando eventuali esplosivi mentre gli agenti hanno innalzato un cordone di sicurezza attorno all’area chiedendo alla popolazione di non recarsi in loco, allo scopo di tenere lontani i curiosi e fare in modo che le operazioni di soccorso delle persone rimaste ferite possano procedere celermente. Si indaga nei pressi di un locale tradizionale della città, il ristorante Kiepenkerl, che si trova nel cuore di Munster.

Dove è avvenuto l’attacco con camion

Secondo lo Spiegel e la Süddeutsche Zeitung dunque è in corso una grande operazione di polizia. Anche l’account Twitter della polizia locale ha confermato che nel centro storico della cittadina tedesca vi sono morti e feriti, pur non spiegando ancora cosa sia accaduto. Anche se ormai appare chiaro che si tratti di un attacco sulla scia di quelli avvenuti sulle strade di molte città europee negli ultimi anni; mentre non è ancora certo se la persona sospettata di aver guidato il camion si sia suicidata o consegnata alla polizia. Munster si trova nel nord ovest della Germania, nel Land Renania settentrionale-Vestfalia; l’operazione, in un clima ancora confuso come scritto dalla polizia, sta avvenendo nelle vicinanze della statua nota come Kiepenkerl, raffigurante un mercante.