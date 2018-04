Strada collassa mentre transitano i veicoli, un morto e tre feriti

Un improvviso cedimento stradale ed una persona deceduta a causa del crollo. E’ un incidente imprevedibile e dai contorni drammatici, quello avvenuto su un tratto autostradale nel comune di Barra de São Miguel, nello stato brasiliano dell’Alagoas.

Le cause del cedimento stradale

L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato 7 aprile a causa, secondo soccorritori e forze dell’ordine, delle forti piogge registrate nel corso della notte nel paese che hanno indebolito molti tratti stradali; e così sull’autostrada che attraversa una regione di mangrovie e che corre non distante dal torrente Santo Antonio, le precipitazioni hanno originato un crollo, verificatosi proprio mentre stavano transitando un camioncino ed una motocicletta.

Un morto e tre feriti

Sotto i due mezzi si è improvvisamente aperto il vuoto e purtroppo per il motociclista, un produttore rurale della zona, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertarne il decesso sul colpo. I tre occupanti del camioncino invece hanno riportato ferite serie ma non mortali: soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale di Campina Grande. Sul web i media locali hanno diffuso le immagini dello spaventoso crollo che ha interessato l’intero tratto stradale per il largo.

