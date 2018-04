Tragedia nella notte sull’A1. Schianto fatale, morti due giovani

Non c’è weekend senza che sulle strade italiane non si debba registrare qualche tragedia, dove spesso le vittime sono dei giovanissimi. E’ accaduto anche ieri sera, sull’autostrada A1, dove le vite di due ragazzi sono state spezzate per sempre a seguito di un terribile schianto.

Le vittime, residenti a Giugliano in Campania, si trovavano a bordo di una Porsche Cayenne lungo la corsia nord dell’autostrada Napoli-Roma in territorio di San Vittore del Lazio, nel Frusinate.

Il conducente ha perso il controllo della Porsche

Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire e su cui stanno lavorando le forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata e concludendo la corsa contro il new jersey in cemento.

Lo schianto è stato decisamente violento, tanto che uno dei due giovani è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i soccorsi che hanno estratto l’altro ragazzo dalle lamiere dell’auto e l’hanno immediatamente trasportato all’ospedale di Cassino. Ma la speranza di salvarlo è durata poco: il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo nel plesso ospedaliero.

Gli agenti della sottosezione A1 di Cassino della Polizia Stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente che ha causato la morte dei due giovani campani.