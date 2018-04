Ancora un grave incidente stradale sulle strade italiane: muore giovane di 20 anni

in un grave incidente stradale avvenuto sulle strade di Montecchio di Vallefoglia, un Comune di circa 15mila abitanti che si trova nella provincia marchigiana di Pesaro e Urbino.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Montecchio di Vallefoglia

L’incidente- che si è verificato intorno alle ore 02:00 di questa notte- ha coinvolto il giovanissimo Stefano Conti, per il quale non c’è stato nulla da fare. il ragazzo era alla guida della sua vettura quando ha perso il controllo ed è uscito fuori strada. Stefano Conti, originario di Montegridolfo (Rimini), guidava una Citroen C3 e al momento dell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Lo sfortunato autista è morto sul colpo e adesso il suo corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono intervenuti, in loco, mezzi di soccorso (purtroppo inutili) e la Polizia Municipale dell’Unione Pian del Bruscolo che ha effettuato tutti i rilievi necessari per legge.

Stefano Conti, il dolore della sua squadra di calcio

Stefano Conti, l’ennesima vittima della strada, militava tra le fila di una squadra di calcio di seconda categoria. La Asd Mondaino (questo il nome della squadra, nella quale Conti giocava nel ruolo di portiere), si è stretta al dolore dei famigliari. Proprio questo pomeriggio avrebbe dovuto avere luogo la partita contro l’Accademia Rimini. Il match è stato rinviato proprio a causa del grave lutto che ha colpito la squadra.

