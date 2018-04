Brescia, litigano per una ragazza: uomo sale in auto e travolge sette persone

Brescia, litigano per una ragazza: uomo sale in auto e travolge sette...

Litigano per una ragazza, sale in auto e investe un gruppo

Una lite per una ragazza, poi sale in auto ed investe sette persone. È avvenuto a Brescia, in un bar di Artogne (Vallecamonica). Secondo una prima ricostruzione dei fatti un ragazzo avrebbe travolto volontariamente un numeroso gruppo di giovani, e quindi si sarebbe dato alla fuga.

A bloccarlo è stato il proprietario di un bar che si trovava nella zona dove è avvenuto l’investimento.

Le persone ferite sono tutti fra i 17 ed i 35 anni e sono stati portati in diversi ospedali della zona, ad Esine, a Lovere ed anche agli Spedali Civili con l’elicottero.

I fatti

Erano circa le due di notte fra sabato e domenica in un parcheggio di un locale di Artogne, sulla statale 510. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una violenta lite per una ragazza.

A quel punto una persona è salita in auto con la precisa intenzione di investire il gruppetto di persone.

Sette feriti, nessuno in pericolo di vita

Le persone investite sono un 17enne, un 18enne, un 24enne, un 25enne, un 27enne, un 35enne, una ventenne e una 21enne.

Fortunatamente nessuno di loro versa in pericolo di vita: i più gravi sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo. Sul posto del fatto si trova la Polizia Stradale di Brescia per gli accertamenti e per gestire il traffico.