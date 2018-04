La droga da stupro è leggenda? Un video virale sconvolge il web – VIDEO

Ogni tanto escono notizie circa donne abusate dopo aver assunto la droga dello stupro (tecnicamente si tratta di sostanze psicoattive che possono essere utilizzate con lo scopo di perpetrare violenza sessuale, possono avere effetti sedativi, ipnotici, dissociativi e/o causare l’amnesia. In tal senso Wikipedia può informarci meglio).

Attorno a questi stupri, un alone di mistero (o, addirittura, di leggenda) legato in parte al fatto che sembra strano che una donna assuma una sostanza senza rendersene conto.



Un video pubblicato su un gruppo Facebook portoghese, che ha avuto oltre 226k condivisioni, testimonia come quella della droga dello stupro sia tutto fuorché una leggenda: vediamo due ragazze filmarsi mentre godono di buona musica elettronica in quella che sembra una discoteca al tramonto (o all’alba, chissà). Le due sembrano assolutamente divertite, ma il dettaglio che non deve scappare arriva dopo pochi secondi: un altro ragazzo, con fare fugace, mette qualcosa nel drink della ragazza bionda che regge il telefonino e si sta filmando.

Emblematico il commento a corredo: “Per quelli che credono sia una leggenda, fate attenzione al bicchere della bionda alla fine del video. Per quelli che hanno figli giovani… dobbiamo e devono stare attenti”.

Qui il link del video, che purtroppo non è possibile embeddare.