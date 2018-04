Le Iene, l’annuncio di Nadia Toffa che tiene col fiato sospeso i fan

Assenza nella puntata odierna de ‘Le Iene’ per la ex inviata ed attuale conduttrice del programma di Italia 1 Nadia Toffa: ad annunciarlo la stessa donna che solo due mesi fa aveva raccontato di aver avuto una diagnosi di tumore.

Attraverso un tweet la Toffa ha quindi annunciato quest’oggi: “Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perchè negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica. Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò”.

Solo due mesi fa, l’annuncio pubblico legato alla malattia: la Toffa aveva scoperto il cancro dopo aver tenuto i propri fan col fiato sospeso per diversi giorni, dopo essere svenuta in un hotel a Trieste lo scorso 2 dicembre.

E, tornata in TV, la Toffa dichiarò: “Ho avuto il cancro. In questi due mesi mi sono curata, ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un’operazione, perché dei meravigliosi medici mi hanno operata e mi hanno tolto il cento per cento di questo cancro. Ho fatto una radio e una chemioterapia preventiva, perché poteva essere rimasta una piccola cellula che la tac non vedeva. Il medico mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: se tu fossi mia figlia io farei così. C’è una data molto importante per me, che è il 6 febbraio: cinque giorni fa ho finito la radio e la chemio”.

Adesso questo nuovo risvolto, nella speranza che non si tratti di nulla di grave.