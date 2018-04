L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni settimanali valide dal 9 al 15 aprile 2018

In fondo alla classifica di Paolo Fox: dal 12esimo al 10ecimo posto

Puntuale, come ogni domenica mattina, anche oggi è arrivata ladi Paolo Fox. Il noto astrologo ha stilato la suache spiega quali potrebbero essere i segni più favoriti e quelli meno favoriti della settimana che sta per entrare; Vediamo insieme cosa dice

Capricorno (12). Il Capricorno ha sofferto molto nel corso del mese di marzo. Sebbene da aprile si inizi ad intravedere un recupero, ciò non si verifica da subito. Voi amici del Capricorno, molto probabilmente, dovrete superare da soli un problema. Molto spesso, come gli amici dello Scorpione, tendete a tenervi dentro le cose e a farvi carico dei problemi degli altri. Marzo ha anche segnato un cambiamento dei vostri punti di riferimento: avete capito quali persone vi sono accanto e quali no e adesso dovete riorganizzarvi di conseguenza. Questa è una settimana che ancora non consente un grande recupero, ma da maggio in poi il vostro anno riprenderà quota;

Bilancia (11). La vostra vita va gestita in maniera più oculata. Saturno è dissonante e porterà problemi che possono essere sia lavorativi sia sentimentali. Mercurio in aspetto conflittuale porta anche problemi economici. Fate le cose con cautela. Martedì e mercoledì giornate interessanti, ma nel weekend ci potrebbero essere situazioni particolari per i dissensi in famiglia. Dalla seconda parte del mese, comunque, ci sarà un recupero; per ora è tutto nella vostra mente, non c’è nulla di concreto, e molte cose in cui sperate non si sono ancora avverate: questo vi infastidisce;

Scorpione (10). Lo Scorpione, in questa settimana, perde un pochino di terreno. Dissonanza della luna tra martedì e mercoledì. Avrete qualcosa dal 2018 ma voi non siete persone semplici e spesso vi date addosso inutilmente. State attenti al cuore, alle emozioni; è probabile che abbiate un debito di riconoscenza con qualcuno e non vogliate cambiare determinate situazioni che non vi piacciono, anche lavorative. Vi caricate sulle spalle anche le insoddisfazioni e i destini di altre persone. Belle le giornate di giovedì e venerdì per gli incontri, ma aprile sarà un mese molto difficile per le emozioni;

Dal nono al settimo posto

Sagittario (9). Non è una settimana carica di significati, tranne che per martedì e mercoledì. È una situazione di stallo, non ci sono ancora le stelle giuste: tutto è pronto per un cambiamento ma ancora non sapete bene cosa fare. Potreste avere una conferma importante ma questo si verificherà soprattutto a partire dalla seconda metà di giugno. Insomma, c’è chi non ha nulla e sta aspettando una svolta e chi invece riceve delle proposte e deve prendere delle decisioni. Attenzione al vostro innato bisogno di libertà che mal si concilia con le esigenze di coppia. Lunedì e venerdì saranno giornate un po’ agitate;

Leone (8). Ci sono delle condizioni particolari. Tutti i segni di fuoco avranno una seconda parte dell’anno da vincitori. Il leone, come il sagittario, precorre i tempi e riceve delle proposte anche in anticipo, però si tratta ancora di prove ed esperimenti in vista delle situazioni più importanti di fine anno. Cielo non bello per i sentimenti. Ci sono situazioni sentimentali che non vi appagano del tutto o strascichi del passato che dovete mettere a posto. Sabato e domenica giornate agite per l’amore. Per le questioni di lavoro è il momento giusto per fare delle scelte (venerdì, sabato e lunedì prossimo ottime giornate in tal senso). Un altro neo è il discorso economico: avete speso troppo e adesso dovete stare attenti;

Cancro (7). Il 2018 è un anno davvero particolare per il cancro. Saturno in opposizione rallenta e crea disagi, ma c’è uno splendido Giove. La vostra situazione è contradditoria: vi trovo molto affaticati e indecisi. Vorreste davvero dormire per evitare conflitti e nelle cose più stupide vi capita di discutere ed innervosirvi con le persone che amate. Le cose funzionano molto lentamente: non c’è l’ascensore ma dovete prendere le scale. Giovedì e venerdì tenete aperti i contatti. Non chiudete a priori a delle proposte: ragionate bene prima di dire no. Se proprio vi trovate in una condizione di stress mettetevi dalla parte di chi osserva e non fa;

Oroscopo di Paolo Fox: dalla sesta alla quarta posizione

Pesci (6). Cielo importante per voi pesci che riprendete quota, soprattutto giovedì e venerdì. Ogni tanto, per attirare l’attenzione, vi ponete come un po’ troppo accigliati. Sono le vostre decisioni che contano in questo momento. Nei rapporti d’amore potrebbe esserci una grande svolta. Chi sta facendo qualcosa di buono per se stesso, come cure dimagranti iniziate da tempo, vedrà i risultati;

Vergine (5). Avete un grande cielo voi della Vergine e non avete avuto nemmeno il momento di stallo di cui invece hanno sofferto i Capricorno. A parte un problema fisico che può avervi tormentato da febbraio a marzo, adesso siete in una condizione interessante. Stati attenti a chi frequentate perché spesso vi trovate a frequentare persone difficili, da psicanalizzare. Ottimo cielo per chi vuole avere un figlio o convivere: se avete già realizzato entrambi questi desideri, forse adesso sentite di voler cambiare vita;

Acquario (4). Gli acquario recuperano le energie fisiche. Da settembre dell’anno scorso molti di voi stanno cercando di recuperare il benessere fisico. Adesso bisogna recuperare le energie e riposarsi. Situazioni esterne possono aver causato stanchezza. Dal punto di vista sentimentale ci sono sperimentazioni. Dal punto di vista lavorativo si prospettano situazioni interessanti. Attenti a ciò che pensate e a ciò che vorreste fare: siate cauti;

Il podio di Paolo Fox: dal terzo al primo posto

Ariete (3). Settimana interessante per gli amici dell’ariete che hanno la luna nel segno. Non è una soddisfazione massima, la vostra, ma qualcosa si muove. Forse ci sono delle prospettive “part time” da valutare. Sabato e domenica giornate di ottimo recupero in amore. Chi ha iniziato una storia a marzo la potenzia e chi è stato più freddo con la persona amata a gennaio potrà recuperare le cose ora;

Toro (2). Tra fine aprile e tutto maggio gli amici del segno decollano e faranno delle scelte importanti. Dal 20 aprile il Sole entra nel segno e c’è una condizione astrale molto potente. Se ne accorgeranno soprattutto coloro che hanno avuto delle situazioni di lavoro instabile. Urano entra nel vostro segno a maggio e sarà un anno epocale. Cambiamenti importanti stravolgeranno la vostra vita. Starete meno attenti a convenienze e convenzioni. Giovedì e venerdì bene per i sentimenti;

Gemelli (1). Siete fuori da qualche tensione, soprattutto fino a mercoledì, con molti pianeti in aspetto favorevole per voi. Grandi opportunità: cambierete alcune situazioni e risveglierete i sentimenti. Sabato e domenica giornate importanti per relazioni, incontri e lavoro. Se chiudete contratti di lavoro entro giugno questi saranno poi decisivi per il resto dell’anno. Tornano anche condizioni economiche favorevoli.

Maria Mento