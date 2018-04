Rassegna 8.4. Ultim’ora, New York: grosso incendio alla Trump Tower, un morto 

Il Sussidiario Estero. Incendio al 50esimo piano della Trump Tower, un morto e quattro feriti: il commento del presidente.

Un incendio è divampato nelle scorse ore in quel della Trump Tower, il famoso grattacielo sito in Manhattan, realizzato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Come riferisce La Repubblica, per cause ancora da accertare ha preso fuoco un appartamento al 50esimo piano, con conseguente chiamata dei vigili del fuoco di New York.



. Gaza:confermati 9 morti, 1.354 i feritiWafa, ucciso anche giornalista palestinese.

Repubblica Interni. Travolto dal treno mentre attraversa i binari: giovane muore alla stazione di Ladispoli. Grave un uomo colpito sulla banchina dal corpo della vittima.

Repubblica Interni. Valanga a Pila: morti 2 sciatori, altri due feriti. Una delle vittime caduta in lago ghiacciato.

Il Messaggero Interni. Minorenne gestiva chat pro Isis su Telegram: era pronto a fare attentato a scuola.

Il Messaggero Interni. Strage di Erba, Azouz “scagiona” Olindo e Rosa: «Non hanno ucciso loro mia moglie e mia figlia».

Il Giornale Interni. Reggio Emilia, papà lascia a casa i figli di 2 e 4 anni e uno cade dalla finestra.

Il Mattino Interni. Caserta. Migrante abusa di un bambino, fermato nel centro d’accoglienza.