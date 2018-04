Genitori distratti si fanno un selfie e il passeggino cade in mare: grande paura per il neonato

Sullo sfondo l’Isola dei Conigli, lo splendido lungomare di Porto Cesareo come teatro per il selfie e una distrazione che poteva costare la vita al bimbo di una giovane coppia.

Si trovavano sul lungomare di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, quando la coppia ha deciso di farsi un selfie in quello splendido paesaggio. Nel tentativo di trovare la giusta angolazione per la foto, hanno lasciato il passeggino con il figlio da solo per qualche secondo, dimenticandosi però di fermarlo con il freno apposito.

Il drammatico incidente

In pochi secondi, così, il passeggino è finito in acqua, profonde fortunatamente meno di un metro.

Ad accorgersi dell’incidente non sono stati i genitori ma bensì un passante, che si trovava in un bar lì vicino, che vista la drammatica situazione in diretta ha deciso di tuffarsi e recuperare il bambino compreso di passeggino.

A seguito del salvataggio i soccorsi sono arrivati sul posto e fatto i dovuti controlli al bambino. Nessuna conseguenza seria ma solo un grande spavento per lui e, soprattutto, per i suoi genitori.

Mario Barba