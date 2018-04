Giocatore rischia la vita in campo: il miracolo dell’assistente dell’arbitro

Il calcio è uno sport che richiede diversi sacrifici, ma non sempre è uno sport sicuro; gli incidenti in campo sono più frequenti di quanto si pensi. È recente la notizia che vuole che l’assistente di un arbitro, dal nome Zharir Mustafa, abbia salvato un calciatore da morte certa. Il match dell’ottava serie inglese stava seriamente per essere compromesso da un incidente mortale, quando l’intervento provvidenziale di Mustafa ha cambiato le sorti del destino a favore del giocatore del Trafford, Danny Frost.

Il suo intervento è stato provvidenziale

Frost era scivolato rincorrendo una palla diretta verso il fondo campo e aveva sbattuto contro una barriera di protezione posta a bordocampo. Il giocatore, Frost, era in condizioni gravissime, quando Mustafa interviene e riesce a mettere il suo corpo in una posizione migliore, per evitare che il giocatore potesse in qualche modo ingoiare la lingua. Il suo intervento ha davvero evitato che accadesse il peggio; a causa del maltempo, l’ambulanza è arrivata in ritardo. Questo ritardo avrebbe potuto comportare gravi conseguenze senza la presenza di Mustafa.

L’assistente dell’arbitro ha evitato che accadesse il peggio

L’assistente dell’arbitro ha ricevuto lodi dalla FA e dal padre di Frost per avere salvato la vita del figlio. Fortunatamente, la sua presenza ha scongiurato una sorte peggiore.