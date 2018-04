Stava giocando con gli amici, poi si accascia a terra: morta una bimba di soli 5 anni 

Choc a Messina, bambina si accascia e muore mentre gioca

Tragedia a Messina, dove ieri sera una bambina di soli 5 anni, E.R., è morta dopo essere stata male ad una festa, dove era stata accompagnata dai genitori.

La bambina, figlia di una italiana e di un albanese, stava giocando con dei coetanei. Ad un certo punto però è stata male, si è accasciata a terra. I genitori l’hanno soccorsa subito, ma la bambina era cianotica e non respirava.

La corsa al Policlinico, i sanitari hanno tentato di rianimarla ma senza riuscirci.

La ricostruzione dei fatti

I genitori hanno portato la bambina in un locale di Saponara per la festa di un suo amichetto, e si sono fermati lì.

I bambini stavano giocando, quando la piccola si è accasciata a terra. Mentre diventava cianotica e non riusciva a respirare, le sono anche comparse delle macchie sulla pelle. I genitori hanno soccorso subito la bambina, purtroppo l’intervento dei sanitari è stato inutile.

I medici hanno cercato di rianimarla per un’ora, la bambina ha avuto diversi attacchi di cuore.

Ora l’autopsia dovrà chiarire di che cosa è morta la piccola di 5 anni. Fra le prime ipotesi che sono state avanzate per spiegare la sua morte, uno shock anafilattico, ma per ora si tratta solamente di congetture e non c’è ancora alcuna certezza sulla causa della morte della bambina.

La Procura di Messina – guidata da Maurizio de Lucia – ha disposto l’autopsia sul corpicino della bimba che chiarirà le case di morte.