Un terribile schianto a soli 19 anni, Marika non ce l’ha fatta

Quando a morire in uno schianto è una ragazza di 19 anni, non ci sono parole giuste per riportare una notizia. Sembrano tutte superflue, inutili, inesatte. Ingiuste.

La vita di Marika era sospesa tra la vita e la morte all’arrivo dei soccorritori

Ieri sera, a Sovere, in provincia di Bergamo, nella strada provinciale 54, in Val Borlezza, Marika Bertocchi aveva fatto un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. I soccorritori erano arrivati sul posto nell’immediato, ma avevano ritrovato la ragazza in arresto cardiaco. Trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il cuore della ragazza ha ceduto oggi, intorno alle ore 14. I medici non hanno potuto fare null’altro per salvarle la vita.

Una giovane vita spezzata sull’asfalto

Marika stava guidando la sua Kawasaki, come spesso faceva. Era avvezza alla guida della moto e non c’è ragione di pensare che possa aver sbagliato. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Marika aveva perso il controllo della moto ed era andata a sbattere contro un guardrail.

Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, anche se non ci sono parole giuste per esprimere il dolore che si può provare alla perdita di un figlio, soprattutto in una così giovane età, con ancora tanto da dare al mondo intero.