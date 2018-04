Furgone investe gruppo di anziani diretti a Praga: morti e feriti

Furgone investe comitiva di anziani, due morti

Questa mattina, verso le 5:10, un gruppo di anziani si stava recando alla fermata dei pullman di Massa in via Aurelia per dare il via ad una gita di piacere a Praga. Nel tragitto, però, si è verificata una tragedia immane: gli anziani stavano attraversano via Aurelia in fila per giungere alla stazione di sosta del pullman quando un furgone è giunto a velocità sostenuta ed ha investito i primi tre membri del gruppo. Per due di loro, Enrica Barani (74 anni di Empoli) e Carmine Rifulli (81 anni di Massa), non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie di Rifulli si trova ancora in ospedale in prognosi riservata.

La paura dei testimoni e l’arrivo dei soccorsi

Il violento impatto del furgone, un mezzo di trasporto per medicinali, sui passanti ha terrorizzato i presenti che ci hanno messo qualche minuto per realizzare la gravità dell’accaduto. I sopravvissuti all’incidente hanno quindi chiamato i soccorsi nella speranza di poter salvare la vita ai solo compagni di viaggio.

Giunti sul luogo del sinistro i soccorsi si sono trovati di fronte ad una scena terrificante, la Barani era morta sul colpo ed i coniugi Rifulli erano privi di coscienza ed in gravi condizioni. Gli operatori del 118 hanno quindi provveduto a portare gli anziani in ospedale, il marito, però, è morto intorno alle 14 di oggi pomeriggio. Ferito anche il conducente del furgone, il quale dopo aver colpito i pedoni ha perso completamente il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. Via Aurelia è stata chiusa per gran parte della mattinata per permettere i soccorsi e le indagini della Polizia Stradale. Al momento non è stata ufficializzata la dinamica dell’incidente.