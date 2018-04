Italo laureando a ben 82 anni: l’impresa è dedicata alla moglie defunta

Una vita da operaio e padre

Per tutta una vita Italo Spinelli ha pensato a soddisfare le necessità della sua famiglia, lavorando duramente come operaio della Fiat quando era giovane e stava costruendo il futuro con la moglie Angela. Tre figli e tanti anni di lavoro dopo è sopraggiunta la pensione ed un’altra fase della vita in cui alle esigenze della moglie Italo ha aggiunto le sue, cercando di soddisfare la sua curiosità sul percorso che fa l’anima dopo la morte. Quando, 4 anni fa, Angela è morta questa curiosità è divenuta uno stimolo per riprendere a studiare ed oggi Italo sta per conseguire una laurea in Filosofia ad 82 anni.

Il percorso dell’anima dopo la morte

Sin da quando era ragazzo Italo era appassionato di Filosofia e leggeva qualche saggio dopo essersi ritirato dal lavoro. Poi con il passare del tempo e con il sopraggiungere della stanchezza questa abitudine si era sopita fino alla pensione, per poi esplodere in un’esigenza di conoscenza quando l’amata moglie è deceduta. Intervistato da ‘Il Resto del Carlino‘, Italo racconta la sua decisione di iscriversi all’università: “Dare risposte in più fa bene all’anima. Da sempre ho nutrito interesse per la filosofia, perché volevo capire il percorso dell’anima quando lascia il corpo, poi dopo la morte di mia moglie Angela, stimata maestra e moglie esemplare, l’interesse si è trasformato in necessità”.

Non è chiaro se Italo è riuscito finalmente a trovare la risposta che cercava, ma di sicuro è riuscito a conseguire la laurea in Filosofia che gli verrà conferita tra un paio di giorni davanti ai figli al sindaco ed al vice sindaco di Fine Emilia dopo aver discusso la sua tesi su Thomas Moore.